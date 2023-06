Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra Criciúma

O Vitória iniciou, nesta segunda-feira, 5, a comercialização de ingressos para o próximo jogo no Barradão, contra o Criciúma, pela 12ª rodada da Série B. Até quinta, a venda é exclusiva para sócios do clube. De sexta até o domingo, no horário do jogo, os demais torcedores podem adquirir.

Os bilhetes para a partida são comercializados pela internet e em pontos de vendas físicos. Crianças de até 12 anos têm acesso gratuito, mas precisam ser acompanhadas pelos pais ou responsável e apresentar documento de comprovação.

Vitória e Criciúma está marcado para as 18h de domingo, 10. Antes, o Rubro-Negro encara o Tombense fora de casa, nesta terça-feira, 6, às 19h.

Pontos de vendas físicos:

- Shopping Capemi (Loja do Leão)

Sexta-feira: das 10h às 18h

Sábado: das 10h às 16h

- Shopping Paralela (Loja do Feirão), Shopping Salvador (Loja Oficial) e Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)

Sexta-feira e sábado: das 10h às 21h

- Bilheterias do Barradão

Domingo: das 10h às 19h

Valores:

- Arquibancada

Inteira: R$ 80

Meia: R$40

- Cadeira

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

- Sócio Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32

Cadeira: R$ 48

- Visitante

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40