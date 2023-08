Vitória intensifica treino tático para confronto contra o Atlético-GO

O Vitória segue cumprindo sua rotina de preparação para o confronto contra o Atlético-GO, pela Série B. A partida da 35ª rodada está marcada para o próximo domingo, 27, às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Na tarde desta quinta-feira, 24, o elenco Rubro-Negro focou em trabalhos com aspectos técnico e tático.

Primeiro, os jogadores se reuniram para assistir a uma apresentação em vídeo sobre o adversário, que teve Jair Ventura assumindo o comando nas últimas semanas. Com as informações passadas ao grupo, o elenco partiu para o gramado, onde se concentrou em treinos técnicos e táticos sob o comando do treinador Léo Condé e seus auxiliares.

Na sequência, os jogadores fizeram uma atividade com ênfase na finalização, até que o técnico Léo Condé dividiu três equipes e realizou movimentações ofensivas, enquanto simultaneamente o outro grupo seguiu treinando a pontaria.

Na manhã desta sexta-feira, 25, o Vitória realiza o último treinamento em Salvador, antes do embarque para Goiânia. A viagem com os 22 relacionados para a partida está programada para o início da tarde. No sábado pela manhã, em terras goianas, o Rubro-Negro encerra a preparação para o duelo de domingo.