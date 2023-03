Vitória perde para o Osasco e segue sem vencer no Basquete

Em partida realizada em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 9, o Vitória perdeu para o Basket Osasco por 127 a 87, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Adulto Masculino 2023

Com o resultado, o Rubro-Negro segue sem vencer na competição e fica na lanterna da 'Conferência Chuí', um dos dois grupos do torneio. No primeiro jogo, o Leão foi derrotado pelo AZ Araraquara, pelo placar de 106 a 79.

Além do Osasco e do AZ Araraquara, o chaveamento do clube baiano ainda conta com os times do Brusque e do Blumenau, ambos de Santa Catarina.

No próximo compromisso, o Leão enfrenta o AD Brusque, no Ginásio da Adelba, em Salvador. O duelo acontece no dia 20, às 19h.