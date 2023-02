Vitória pode cair em todas as competições do primeiro trimestre

O roteiro é o mesmo. Por mais um ano, o Vitória pode ser eliminado de todas as competições que disputa no primeiro trimestre. A derrota para o Náutico praticamente colocou uma pá de cal no sonho de se reabilitar no Nordestão. Com a provável eliminação, resta ao clube a Copa do Brasil, na qual disputa vaga na quarta-feira em jogo único, e o estadual, em que está em situação crítica e tem chances grandes de não avançar.

Para quem acompanhou o Rubro-Negro nos últimos anos, esse cenário já se tornou habitual. No ano passado, a equipe não conseguiu passar para a fase mata-mata do Baiano e completou quatro temporadas de jejum. Contra o Barcelona de Ilhéus, amanhã, tem a chance de interromper esse incômodo ciclo na última rodada e não engatilhar a quinta temporada no mesmo sofrimento. A Copa do Nordeste, por sua vez, tem um contexto ainda mais complicado para o time. Depois de cair ainda na Pré-Copa na edição passada, o Vitória avançou à fase de grupos em 2023, mas a alegria durou pouco, já que deve encaminhar o segundo ano seguido sem frequentar a fase final do torneio.

Em penúltimo no Grupo A, o clube somou apenas dois pontos e tem pela frente adversários como Ceará e Bahia. A missão de se recuperar, portanto, ganha requintes de missão impossível. Na quarta-feira, enfrenta o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, em duelo que promete ser totalmente aberto, já que os oponentes brigam para não cair no Carioca. Tendo em vista o que o campo mostra, a situação mais possível para o Leão é buscar a salvação no estadual. O jogo com o Barcelona tem mais em disputa do que três pontos e a classificação: vale a vida.

Financeira e desportivamente, as eliminações seriam trágicas para o Rubro-Negro. Em caso de eliminação no Nordestão e na Copa do Brasil, voltaria a atuar apenas pela Série B, que começa dia 14 ou 15 de abril. O vácuo entre 22 de março – última rodada do regional – e o início da segunda divisão seria de 23 dias. Começar uma Série B, no qual o acesso é a meta, sem ritmo e tendo que se provar não seria favorável para o ambiente. No quesito financeiro, ficar de fora da fase final do Nordeste, o que parece ser questão de tempo, vai custar caro. Com reajuste nas premiações em todas as fases, o vencedor poderá arrematar R$ 6,4 milhões, maior valor da história da competição.

Nos anos anteriores, o filme foi o mesmo. Em 2022, 17 dias separaram um jogo da Copa do Brasil e o início da Série C. Em 2021, também houve um hiato de 23 dias, assim como pode ocorrer nesta temporada, entre o último jogo do Baiano e a primeira rodada do Brasileiro. No ano de 2020, ficou 13 dias sem entrar em campo no intervalo entre um duelo pela Copa do Brasil e o começo do principal torneio nacional. Todos os intervalos acima citados foram produzidos ‘sem querer’. Isso porque a intenção do clube sempre foi, obviamente, avançar nos campeonatos. Por maus resultados em campo, o Leão da Barra teve essas ‘intertemporadas forçadas’.

As contas

Com a vida no trimestre em jogo, o Vitória pode avançar à próxima fase do estadual se vencer ou até empatar. Em caso de somar os três pontos diante do Barcelona de Ilhéus, teria que torcer para que o Itabuna não vencesse o Bahia ou que o Jacuipense perdesse para a Juazeirense. Neste último caso, o Rubro-Negro ainda teria que superar um saldo de três gols do Leão do Sisal. Caso empate contra o Barcelona, espera por uma derrota do Itabuna para o Bahia e também para que o Bahia de Feira não vença o Jacobinense.

Na tarde de ontem, no Barradão, o lateral Lazaroni, recuperado de lesão, deu entrevista coletiva e falou sobre a situação no Baiano: “Independente das combinações de resultado, temos que fazer um jogo forte para buscar o resultado. Se as combinações derem certo, melhor ainda”, afirmou o jogador. Pensando apenas na sua sobrevivência, o Leão entra na rodada decisiva em busca de um tão esperado suspiro em meio ao caos.