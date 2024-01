Vitória promove trabalho tático mirando a estreia no Baianão 2024 | A TARDE

O elenco do Vitória continuou a rotina de treinamentos antes da estreia no Campeonato Baiano 2024. O técnico Léo Condé já começou a esboçar a equipe no trabalho realizado nesta terça-feira, 9, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Dos dez novos reforços, o lateral-esquerdo Lucas Esteves foi o único a não participar das atividades. O defensor continuou com os testes físicos. Já no campo, Condé bateu um papo com o elenco e ministrou um trabalho de finalizações a gol com jogadas ofensivas.

Na sequência, o comandante rubro-negro aplicou o trabalho de ordem tática, com saída de bola. Ao final das atividades, os jogadores participaram de um coletivo-tático em campo reduzido, onde Léo Condé fez experiências e promoveu mudanças no possível time.

O grupo volta a trabalhar no turno da tarde desta quarta-feira, 9. O Leão da Barra estreia no Baianão no próximo dia 17 de janeiro, às 19h15, contra o Jacuipense, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.