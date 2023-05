Vitória recebe o CRB para se manter na liderança da Série B

Mesmo após perder dois jogos seguidos, o Vitória segue líder da Série B. Mas para manter as coisas do jeito que estão, a equipe comandada por Léo Condé precisa reencontrar o caminho das vitórias e mostrar que a campanha das cinco primeiras rodadas não foi fogo de palha. Nesta quarta-feira, 24, às 19h, o Rubro-Negro recebe o CRB no Barradão, em partida válida pela 8ª rodada da divisão de acesso nacional.

Com cinco vitórias e duas derrotas, o Leão tem a melhor campanha da Série B até aqui, mas precisa melhorar o desempenho para se manter no topo da tabela. Além de não pontuar há duas rodadas, a equipe sofreu cinco gols e marcou apenas dois.

O Vitória tem pela frente o CRB, que vem de derrota em casa para o Vila Nova por 3 a 0 e que começou a rodada na zona de rebaixamento para a Série C. O técnico Umberto Louzer vê seu cargo ameaçado e uma nova derrota para o Rubro-Negro pode ser o fim da linha para o treinador.

Capitão do Vitória, o lateral Zeca concedeu entrevista coletiva na tarde da última segunda-feira, 22, e disse que a equipe está preparada para qualquer situação. “É hora de colocar a cabeça no lugar, treinar bastante. Sei que a gente começou muito intenso e temos entendimento que tivemos alguns erros. A cabeça está muito tranquila no trabalho do Vitória, no trabalho do dia a dia feito aqui, mentalmente e fisicamente. Estamos preparados para qualquer situação. E agora é dar a volta por cima em casa", disse o jogador.

Mudanças na equipe titular

Léo Condé conta com os retornos de Rodrigo Andrade e Léo Gamalho para o confronto diante do CRB. Enquanto o meia estava suspenso, o centroavante volta após se recuperar de lesão.

Por outro lado, o atacante Zé Hugo foi vetado pelo departamento médico por conta de uma cirurgia para extração de dente siso. Na vaga dele, Condé deve optar por Rafinha. Já no meio, Thiago Lopes deve dar a vaga a Matheusinho.

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Rafinha e Léo Gamalho.

Seis desfalques

O CRB, por sua vez, chega a Salvador com 22 atletas relacionados, mas muitos desfalques. Apesar de contar com o retorno do zagueiro Anderson Conceição, o técnico Umberto Louzer tem alguns problemas para escalar o time titular.

O atacante Mike e o zagueiro Fábio Alemão não foram relacionados. Já o lateral-esquerdo Guilherme Romão e o volante Lucas Lima cumprem suspensão automática, pois foram expulsos na última partida. O volante Auremir e o atacante Hyuri seguem fora.

Provável escalação: Diogo Silva, Hereda (Matheus Ribeiro), Anderson Conceição, Gum (Gilvan) e Edimar; Falcão, Juninho Valoura (Anderson Leite) e Rafael Longuine; João Paulo, Renato e Anselmo Ramon.

FICHA TÉCNICA

Vitória x CRB, 8ª rodada Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador

Data: Quarta-feira, 24/05/2023

Horário: 19h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

