Vitória repudia ato xenofóbico de diretora do Flamengo

O Vitória se posicionou nesta quarta-feira, 2, contra as falas xenofóbicas da diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado, após os resultados das eleições presidenciais. Nas redes sociais, ela chamou os nordestinos de "carrapatos" e disse que a região serve para "passar férias".

Confira a nota do Vitória:

"O Esporte Clube Vitória repudia as declarações xenofóbicas da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino. Atitudes como essa não podem ser aceitas. Nordestinos com orgulho!"

Além do Rubro-Negro baiano, representantes de Sport, CSA, CRB e Sampaio Corrêa também criticaram a fala de Ângela. Sobre o episódio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim saiu em defesa da diretora, alegando ser "quase um desabafo" e que ela "tem o direito de se posicionar".

"É óbvio que isso deixa ela muito chateada por algo que ela tenha feito. Isso foi quase um desabafo, por ver a terra que ela tanto ama, ela achar que não vai ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse. Ela tem o direito de se posicionar", disse Landim em entrevista ao Canal do Benja.

Diretora compartilhou imagem com críticas ao resultado das eleições no Nordeste | Foto: Reprodução

O Esporte Clube Vitória repudia as declarações xenofóbicas da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino. Atitudes como essa não podem ser aceitas.



Nordestinos com orgulho! — EC Vitória (@ECVitoria) November 2, 2022