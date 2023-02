Vitória sai na frente, mas sofre virada para o Náutico no Barradão

O Vitória foi derrotado pelo Náutico por 3 a 2, na noite desta quinta-feira, 23, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão esteve na frente do marcador duas vezes, mas, na etapa final, viu o Timbu conseguir a virada no placar.

Com o resultado, Rubro-Negro continua sem vencer na competição regional. Em cinco jogos, o Vitória empatou duas partidas e perdeu outras três, estacionando na 6ª colocação da primeira fase do torneio regional.

Agora, o Leão volta a campo neste domingo, 26, contra o Barcelona de Ilhéus, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. O time comandado por Léo Condé de uma combinação de resultados para não amargar mais uma eliminação precoce no torneio estadual.

O Jogo

A primeira chance do jogo foi com o Náutico, antes do primeiro minuto de jogo. Kayon cruzou para grande área, Dankler furou a bola que acabou sobrando para o meia Souza, que chutou para fora.

A resposta do Vitória foi com o gol, aos 3 minutos. Osvaldo recebeu lindo lançamento de Thiago Lopes, a defesa do Náutico parou pedindo impedimento e acabou deixando o atacante livre para empurrar para o fundo das redes.

Jogo era bastante movimentado no Barradão e, aos 9, o Náutico quase chegou ao gol de empate. Victor Ferraz recebeu bom passe de Kayon e chutou de primeira, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez uma grande defesa.

O Rubro-Negro respondeu logo na sequência com Léo Gamalho. O centroavante recebeu bom passe de Osvaldo e chutou de primeira. O goleiro Vagner evitou o gol com os pés.

Aos 12, o Náutico chegou ao gol de empate. Em cobrança de escanteio feita por Kayon, o meia Jean subiu entre os zagueiros e cabeceou como manda o figurino, vencendo o goleiro Lucas Arcanjo.

Apesar do baque, o Vitória ainda voltou à frente com Thiago Lopes. Aos 19, Rodrigo Andrade tocou para o atacante que, de letra, passou para Diego Torres. O argentino devolveu e deixou o goleiro no chão. Com o gol aberto, Lopes teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

O Vitória quase chegou ao terceiro gol no jogo com Léo Gamalho. O Timbu errou na saída de bola, o centroavante do Rubro-Negro roubou a bola, avançou pelo meio e, podendo tocar, preferiu arriscar de fora da área. O goleiro Vagner teve trabalho, mas conseguiu espalmar.

Aos 35, quase o gol de empate do Náutico. Souza cobrou falta para grande área, o zagueiro Camutanga do Vitória cortou para trás e quase marcou contra.

Segundo Tempo

O Náutico começou melhor a etapa final e, logo aos 2 minutos, o autor do primeiro gol do Timbu, Jean, recebeu livre na entrada da grande área, arriscou e a bola saiu ao lado da meta de Lucas Arcanjo.

Aos 15, o Náutico chegou ao gol de empate. Cobrança de falta de Souza para a grande área, o lateral-direito Railan tentou afastar, mas a bola acabou indo para dentro do gol, o juiz da partida assinalou contra do defensor rubro-negro.

A virada do Náutico veio aos 31, novamente na bola aérea. Souza cobrou a falta para grande área e encontrou Victor Ferraz livre, que cabeceou para o fundo das redes. A torcida do Vitória começou a protestar nas arquibancadas.

Wellington Nem ainda tentou fazer o gol de empate, aos 41 minutos. Em jogada individual o atacante arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave do goleiro Vagner.

Em busca da igualdade no marcador, o Vitória foi para cima e, nos acréscimos, ainda perdeu uma chance inacreditável. Camutanga cabeceou para defesa de Vagner, Léo Gamalho pegou o rebote e a defesa tirou em cima da linha. No rebote, o zagueiro do Leão isolou a bola com o gol aberto.