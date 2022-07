Vitória se apresenta nesta terça e aguarda recuperação de Rafinha

Depois do empate em 0 a 0 com o Ferroviário, o Vitória se apresenta na tarde desta terça-feira, 26, visando o duelo contra o ABC, programado para domingo, 31, às 16h, no Barradão, com a expectativa de contar com o atacante Rafinha para o jogo que pode colocar o time no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atacante é o artilheiro do time na competição com seis gols marcados em 11 participações com a camisa Rubro-Negra. O jogador sentiu dores na coxa e deixou o gramado na partida contra o Ferroviário ainda na etapa inicial.

O jogador retornou com a delegação Rubro-Negra na segunda-feira e será avaliado pelo Departamento Médico do clube, com possibilidade de realização de exame de imagem, durante a apresentação para saber se terá condições de entrar em campo e defender o time no jogo contra o ABC.

O Vitória ocupa a décima primeira colocação na Série C, com 22 pontos, e está com um ponto a menos que o Botafogo-SP, primeiro time na zona de classificação.