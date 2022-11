Vitória se aproxima de contratação de atacante uruguaio

Ainda sem poder inscrever jogadores para a temporada 2023, por conta do trasnfer ban recebido pelas dívidas com o Boca Juniors e Universidad, o Vitória segue buscando reforços para o time na tentativa de retornar para a elite do futebol nacional. A bola da vez é o atacante uruguaio Nicolás Dibble.

A informação incialmente foi dada pelo radialista Anderson Matos em seu canal no Youtube, a equipe do portal A Tarde confirmou a negociação do Rubro-Negro para contar com o atacante Nicolás Dibble.

O jogador de 28 anos é oriundo das categorias de base do Plaza Colonia e acumula passagens pelo Peñarol e Gimnasia da Argentina antes de retorna ao seu clube de origem.

Na temporada de 2022, o atacante atuou em 35 oportunidades e marcou 2 gols com a camisa da equipe uruguaia.