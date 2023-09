Vitória se notabiliza como melhor mandante da Série B 2023

Com a vitória por 3 a 0 diante do Avaí, o Vitória lidera da Série B do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos somados. Com o resultado no Barradão, o Rubro-Negro baiano é o melhor mandante da Segundona nacional.

O Barradas tem sido um triunfo na boa campanha do Leão da Barra. São 32 pontos somados em 14 jogos disputados no Barradas, com 11 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. São 24 gols marcados e apenas seis sofridos, com aproveitamento de 80,95%.

De quebra, a equipe não perde como mandante há oito jogos na Série B, com sete vitórias e um empate. Nos últimos seis jogos dentro de casa, o time comandando pelo técnico Léo Condé não sofreu gols.

O próximo jogo do Vitória em casa será no dia 29 de setembro, contra o Tombense, pela 30ª rodada. Antes, o Leão da Barra encara o Ituano, fora de casa, na próxima sexta-feira, 22, pela rodada 29 da Série B.