Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar a Ponte Preta

Após descanso na última terça-feira, 25, um dia depois do triunfo sobre a Chapecoense, o elenco do Vitória se reapresentou no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura na tarde desta quarta-feira, 26. Os comandados de Léo Condé já iniciaram a preparação para encarar a Ponte Preta, em Campinas, na primeira partida do segundo turno da Série B.

Primeiro, todos os jogadores passaram pela termografia, exame que analisa a temperatura do corpo e identifica possíveis desequilíbrios térmicos. Na sequência, os titulares na vitória sobre a Chapecoense cumpriram o protocolo de recuperação física, enquanto o resto do grupo fez treinos físico e técnico, com mini jogos realizados em espaços reduzidos do campo.

O lateral Zeca foi integrado ao grupo e participou das atividades normalmente. Já o atacante Pablo e o volante Dionísio treinaram separados, com orientação da equipe de preparação física do clube.

Osvaldo e Felipe Vieira, que deixaram o jogo ainda no primeiro tempo por causa de contusões musculares, fizeram tratamento. O atacante teve confirmada lesão na posterior da coxa direita, enquanto o lateral sofreu uma lesão na anterior da coxa esquerda. Ambos estão vetados do jogo contra a Ponte Preta.

O elenco rubro-negro segue a preparação na tarde desta quinta-feira, 27, sob o comando do técnico Léo Condé. A partida contra a Ponte Preta está marcada para as 18h de domingo, 30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.