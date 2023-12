Vitória será homenageado na Câmara de Salvador nesta segunda-feira | A TARDE

O Esporte Clube Vitória será homenageado na Câmara Municipal de Salvador. A solenidade acontece na manhã desta segunda-feira, 4, às 9h, no Plenário Cosme de Farias.

"A Câmara Municipal de Salvador tem a satisfação de convidar para a Sessão Especial em homenagem ao Esporte Clube Vitória, pela conquista do acesso à série A do Campeonato Brasileiro", diz trecho do convite.

A iniciativa foi proposta pelo vereador soteropolitano Anderson Ninho (PDT), que é torcedor do Leão da Barra. “Vai fortalecer a nossa cidade, hotéis, ocupações, comércios e, claro, [sessão] vai parabenizar a luta de Fábio Mota, porque ele veio da Série C com o Vitória, ele acreditou”, disse Ninho, elogiando o presidente do clube.

No mês de novembro, o Vitória conquistou de forma inédita o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, o clube rubro-negro passará a disputar a elite do futebol nacional em 2024, algo que não acontecia desde 2018.