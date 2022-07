Vitória tem treino tático e novidade em relação para o jogo

Encerrando a preparação para o jogo com o ABC, neste domingo, 31, o Vitória foi a campo mais uma vez no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura e, sob o comando do técnico João Burse, aprimorou a parte tática e jogadas de bola parada. Recém contratado, Zé Vitor é relacionado para a partida.

O preparador físico Rodrigo Santana abriu as atividades propondo um aquecimento com um circuito de ativação com mobilidade. Em seguida, o técnico João Burse organizou um trabalho tático, focando nas estratégias de jogo. Na sequência, os jogadores participaram de treinos com bola parada ofensiva em cobranças de escanteios e faltas. Pênaltis e cobranças de falta também aprimorados neste sábado.

Sem os jogadores que serão titulares neste domingo, o elenco participou de um jogo de 8 x 8 em campo reduzido, com a orientação do assistente técnico Marcos Carvalho.

Vinte e três atletas foram relacionados e já estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães. Vitória x ABC se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.