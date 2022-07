Vitória tenta recuperar atacante até duelo decisivo contra o ABC

Artilheiro do time e um dos atletas mais regulares na campanha do Vitória na Série C, o meia Rafinha teve a confirmação, por meio de uma ressonância magnética, de uma lesão leve no adutor da coxa esquerda. Para contar com um jogador fundamental ao bom desempenho da equipe, o Leão irá até o limite para tê-lo no duelo com o ABC, neste domingo, às 16h, no Barradão, pela 17ª e antepenúltima rodada do torneio.

A ‘Operação Rafinha’ já está em andamento desde o fim do 1º tempo do duelo com o Ferroviário, no Ceará, quando o meia se contundiu e deixou o campo. Ali mesmo, ainda no banco de reservas, iniciou a aplicação de gelo no local. De lá para cá, mesmo ainda quando não tinha o resultado do exame, o atleta vem passando por tratamento intensivo com aplicação de ultrassom, laser e eletrólise. “Não descartamos, inclusive, a possibilidade de fazer uma infiltração na sexta-feira, dependendo dos resultados da reavaliação”, disse o Dr. Luís Filipe Fernandes, médico do Vitória.

Na sexta-feira, Rafinha, que seguirá em tratamento na Toca do Leão, fará nova ressonância magnética e passará também por uma reavaliação clínica. “O exame de hoje [ontem] apontou uma pequena lesão, sem extensão grande, mas como ainda é muito cedo, não podemos ainda aferir o grau dela. Na sexta-feira, já teremos essa certeza”, disse o Dr. Luís Filipe à reportagem.

Na segunda-feira, quando retornou de Fortaleza, Rafinha disse que estava evoluindo bem e que acreditava em sua recuperação. “Estou melhor. Creio que não seja nada sério. É procurar descansar e tratar bem para que eu possa ajudar no jogo contra o ABC”, disse o meia em entrevista ao portal Bahia Notícias.

Contratado em maio, já em meio à Série C, Rafinha, 30, fez sua estreia no dia 18, entrando meio do 2º tempo na derrota para o Botafogo-PB, pela 6ª rodada. A partir do jogo seguinte, quando foi titular e fez dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre o Confiança, não saiu mais da equipe, marcando mais quatro tentos no campeonato, sendo o artilheiro do Vitória na competição. No total, fez 10 partidas e marcou seis gols.

Quem substitui?

Após sua lesão no Presidente Vargas, Rafinha deu lugar ao criticado Roberto, que pouco produziu na partida, mas que tem entrado constantemente na equipe e parece ter a confiança do treinador João Burse. Contudo, ao menos outros dois atletas podem também fazer a função e têm sido aproveitados no time, como Gabriel Honório e Gabriel Santiago. Correm ainda por fora Thiaguinho, Ruan Nascimento e Alisson Santos (reconvocado por Burse para treinar com os profissionais).

Na tarde de terça, o Vitória voltou ao batente na Toca do Leão. Os titulares do jogo contra o Ferroviário (CE) fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Os demais atletas fizeram uma atividade de passes e um tático, usando somente metade do campo. Nesta quarta, o Rubro-Negro volta a treinar no turno vespertino.