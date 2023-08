Vitória toma chapéu do Avaí e se distancia de acerto com atacante

Após tratativas com a diretoria de futebol do Vitória, o atacante Gabriel Poveda não vem mais para o Rubro-Negro Baiano. O destino provável será o Avaí, que disputa a Série B. A informação foi divulgada inicialmente na Rádio Sociedade e confirmada pelo Portal A TARDE.

Artilheiro da Série B de 2022 pelo Sampaio Corrêa, com 19 gols em 37 partidas, Poveda foi negociado com o Bolívar-BOL. Por não ter se adaptado ao futebol boliviano, rescindiu contrato. No futebol boliviano, o atleta de anos marcou seis vezes em 16 oportunidades.

Ao ficar livre no mercado, Poveda alinhou tempo de contrato e a parte salarial com o Vitória, contudo, o Alverca-POR, detentor dos direitos do jogador, exigia uma compensação financeira. A pedida do clube português foi de R$ 650 mil.

A diretoria segue no mercado em busca de outro centroavante e já tem um alvo definido. No elenco, o técnico Léo Condé conta com Léo Gamalho, Welder e Tréllez como opções.