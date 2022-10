Vitória vence a Jacuipense e conquista o Campeonato Baiano Sub-17

O Vitória sagrou-se campeão baiano do Sub-17, neste sábado, 29, após vencer a Jacuipense por 1 a 0 no Estádio Governador Roberto Santos, em Salvador. Como já havia vencido o adversário na ida, pelo placar de 2 a 1, o rubro-negro confirmou a superioridade no confronto e levantou o trofeu da categoria.

Em um jogo bastante tenso, mas também equilibrado, no qual o Vitória entrou com a vantagem de jogar por um empate, o Leão coroou o título aos 39 minutos do segundo tempo, com o gol do meia e destaque da equipe, João Victor, que fez a torcida em Pituaçu tirar do fundo do peito o grito de “é campeão”.

O Vitória fez uma bela campanha neste campeonato baiano, encerrando a primeira fase com 100% de aproveitamento tendo vencido seus seis jogos.

A única derrota da equipe veio nas quartas de final, ao perder por 1 a 0 para o Camaçari na partida de ida. Na volta, mesmo após sair atrás no marcador e ter um jogador expulso, o Vitória conseguiu virar a partida para 2 a 1 e conquistar a classificação nos penaltis. Na semifinal, o rubro-negro venceu seus dois jogos – 4 a 0 e 2 a 1 – contra o SSA FC.

Presente no estádio, acompanhado do vice-presidente eleito Djalma Nunes Abreu, o presidente Fábio Mota parabenizou a comissão técnica, os jogadores e comemorou o retorno do Vitória ao calendário nacional na categoria Sub-17, já que com o título, os leõezinhos estão garantidos na Copa do Brasil da categoria em 2023.

“Muito feliz. Não representa só o título, representa o calendário nacional. Vamos disputar a Copa do Brasil em 2023. Estamos conseguindo a retomada também na divisão de base”, comentou o presidente.

O técnico do Vitória, Thiago Santa Bárbara, comemorou a conquista e enalteceu o desempenho do adversário.

“Sentimento de alegria pelo título, pela entrega dos jogadores e a volta ao calendário nacional. A equipe da Jacuipense é muito qualificada e sabíamos que não seria fácil. O importante é o processo de formação desses garotos”, destacou.

Destaques

O Vitória disputou 12 jogos, venceu 11 e perdeu somente um. Marcou 34 gols e sofreu sete, com saldo de 27.



Os artilheiros foram João Vítor, herói do jogo deste sábado, e Samuel, com oito gols cada. Ambos foram premiados pela FBF (Federação Bahiana de Futebol) durante a solenidade conduzida pelo presidente Ricardo Lima, após a decisão.