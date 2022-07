Vitória vence o Brasil de Pelotas pelo Brasileirão de Aspirantes

O Vitória conseguiu vencer mais uma no Brasileirão de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira, 14, no Barradão, o Leão da Barra venceu o Brasil de Pelotas, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Wanderson e Figueiredo.

Aos 18 da etapa inicial, Hítalo foi até a linha de fundo e rolou para Wanderson empurrar para o fundo das redes. Nos acréscimos da etapa final, Figueiredo arriscou belo chute e deu números finais ao duelo.

Com o resultado, equipe rubro-negra soma 7 pontos ganhos e acaba superado pelo Grêmio no saldo de gols: os gaúchos estão com sete positivos e o Vitória tem três.

O próximo compromisso do Rubro-Negro baiano será no no dia 28 de julho, quando encara novamente o Brasil de Pelotas, mas, desta vez, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul.