Vitória x Criciúma: Torcedores terão linhas especiais de ônibus

Os torcedores rubro-negros que utilizam o transporte público irão contar mais uma vez com o esquema especial do serviço para o jogo deste domingo, 11, contra o Criciúma, no Barradão. A linha especial 1899 - Estação Flamboyant x Barradão será acionada.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade disponibilizará mais quatro linhas reguladoras para a Estação Pirajá e mais três ônibus com destino a Estação Acesso Norte, que irão operar das 15h às 22h.

Vitória e Criciúma se enfrentam neste domingo, 11, às 18h, no Barradão. O Rubro-Negro baiano lidera a segundona nacional com 25 pontos ganhos em 10 jogos disputados.