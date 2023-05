Vitória x Ituano: mais de 13 mil estão garantidos para duelo na sexta

Após empatar fora de casa com o Avaí por 1 a 1, o Vitória foca suas atenções na partida contra o Ituano, marcado para esta sexta-feira, 2, às 21h30, válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida vermelha e preta promete marcar presença Barradão e ajudar o time para conquistar mais três pontos na classificação.

Segundo apuração do Portal A TARDE, a parcial de ingressos no final da tarde desta quarta-feira, 31, é de mais de 13 mil torcedores garantidos para o jogo contra os paulistas, entre check-ins realizados pelos sócios Sou Mais Vitória e as compras avulsas de ingressos.

As vendas nos pontos físicos foi iniciada para o público geral. As bilheterias do Barradão só estarão a disposição no dia do jogo.

De acordo com a site ranking CBF, De acordo com o site ranking cbf, o Vitória tem a maior média de público na Série B 2023, com 21.344 torcedores, após quatro jogos como mandante.

Confira os pontos de venda e valores:





Internet (venda liberada para não sócio)

wwwfutebolcard.com

Quarta e quinta-feira: 24 horas

Sexta-feira: até às 22h30



Shopping Capemi (Loja do Leão)

Quarta-feira: das 12h às 18h

Quinta-feira: das 10h às 18h



Shopping Paralela (Loja do Feirão), Shopping Salvador (Loja Oficial) e Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)

Quarta-feira: das 12h às 21h

Quinta-feira: das 10h às 21h



Bilheterias do Barradão

Sexta-feira: das 15h às 22h30



Preços

Arquibancada

Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00

Cadeira

Inteira: R$120,00 | Meia: 60,00

Sócio Vermelho e Preto

Arquibancada

R$32,00

Cadeira

R$48,00

Visitante

Arquibancada

Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00

Crianças:

Acesso gratuito até 12 anos, desde que acompanhado pelos pais ou responsável e mediante comprovação de documento oficial com foto.