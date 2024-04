Wagner Leonardo projeta Brasileirão do Vitória: "Serão 38 finais" | A TARDE

Autor do gol que garantiu o título do Campeonato Baiano para o Vitória, no último domingo, 7, no clássico Ba-Vi, o zagueiro Wagner Leonardo fez questão de demonstrar a sensação de dever cumprido após bater o maior rival numa decisão de campeonato. Em entrevista ao Portal A TARDE, o defensor também exaltou o início de temporada da equipe comandada por Léo Condé.

"Agora é o momento de a gente poder descansar um pouquinho e ter a consciência que a gente fez um bom início de temporada. A gente sabe que não é fácil, fazia sete anos que o Vitória não conquistava isso, e a gente pouco a pouco está colocando o Vitória no seu devido lugar. Agora a gente já começa a pensar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que o nível aumenta, a competitividade é muito grande e a gente vai buscar grandes coisas", pontuou o atleta em entrevista, na noite desta segunda-feira, 8, durante evento de premiação da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Questionado sobre o importante jogo contra o Palmeiras, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 14, no Barradão, o destaque do Rubro-Negro baiano ressaltou que será um bom confronto. "Um grande jogo, um grande desafio, não tem jogo fácil, são 38 finais e a gente vai passo a passo, degrau a degrau, buscando nosso espaço", projetou o destaque do Leão.

Quanto à força coletiva do Leão, evidente quando está dentro do gramado, Wagner Leonardo lembrou da fama de "família rubro-negra". "A gente tem criado uma identificação muito grande com o clube, com a torcida, né? Temos um diferencial muito grande que é essa união mesmo, da diretoria com a gente, da comissão técnica com a gente. Então, sabemos que isso faz a diferença na hora do jogo, a gente sabe que tá todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma energia, canaliza tudo para que a gente venha tendo esses resultados positivos", finalizou.