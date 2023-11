"Estou no melhor momento da minha vida", diz Maradona | A TARDE

O técnico da Argentina, Diego Maradona, afirmou que está satisfeito com a experiência à frente da seleção e disse viver o melhor momento de sua vida.







"Estou no melhor momento da minha vida e espero ajudar os jogadores com minhas experiências boas e ruins. Assim, eles terão um desempenho melhor dentro e fora do campo", disse.







O astro disse que mantém um relacionamento próximo com seus comandados, com quem conversa bastante.







"Converso constantemente com meus jogadores. Vou de quarto em quarto e isso me deixa bastante relaxado", disse.







Maradona, que amanhã completará 100 dias no cargo, admitiu que se divertia mais quando estava dentro do campo, mas disse que está feliz por poder viver esta atmosfera novamente.







"É muito melhor jogar futebol, você se diverte mais. Mas encontro fico muito alegre ao trabalhar com esta equipe. Gosto de compartilhar experiências com eles, de sentir o cheiro do vestiário, do campo. Posso comparar com o que sentia quando jogava", disse.







A Argentina enfrentará a França amanhã, em Marselha. Será a segunda partida de Maradona à frente da equipe.







O astro recebeu uma recepção calorosa na cidade francesa e lembrou de quando ficou perto de ser contratado pelo Olympique, há quase 20 anos. O Napoli, seu clube na época, vetou a negociação.



