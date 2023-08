Ex-atacante da Seleção Brasileira tem imóvel tomado pela justiça

Serginho Chulapa sofreu uma dura perda financeira recentemente. Um dos imóveis do ex-jogador foi tomado por decisão judicial em razão de uma dívida de cerca de R$ 725 mil em despesas condominiais.

O valor inclui pendências multas, juros e correção monetária. O apartamento em questão está localizado no Condomínio Edifício Goya, no bairro de Vila Olímpia, na cidade de São Paulo. Atualmente, o imóvel está avaliado em torno de R$ 605 mil, portanto, um valor menor do que o devido por Chulapa.

De acordo com o condomínio, Chulapa não pagava as taxas desde 1996. Já o ex-jogador afirma que saiu do local em 1994, quando se separou. Assim, a ex-mulher dele ainda mora no local, junto com os filhos de Chulapa.

Ao saber das dívidas, o ex-atacante ainda chegou a tentar negociar, mas não obteve sucesso. Chulapa, aliás, destaca que o apartamento não está em seu nome. Ele reforça que o imóvel é da empresa "Santa Cruz de Cabrália Empreendimentos Imobiliários", empresa fundada em 1973 e que decretou falência antes mesmo do início do processo.

A decisão foi tomada pelo juiz Renato de Abreu Perine, 42ª Vara Cível de São Paulo e não cabe mais recurso no processo. O imóvel será dado ao próprio condomínio.