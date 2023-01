Ex-atacante do Vitória faz drible inusitado na Série A2 do Paulistão

O ex-atacante do Vitória, Erik, que agora atua na Portuguesa Santista, time que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, viralizou nas redes sociais no início da semana, com um drible inusitado.

Nos minutos finais da partida contra o Tigres, ele acabou chamando a atenção após fingir um chute e emendar com um giro em frente a bola. Nas redes, os internautas apelidaram o lance de "Drible Michael Jackson".

Assim que completou o drible, o atleta sofreu a falta e foi cercado pelos adversários, que entenderam o drible como desrespeitoso. Apesar da confusão, Erik alegou que não houve agressão e que isso faz parte do futebol.

“Como o juiz deu a falta, alguns jogadores chegaram e disseram 'coisas' enquanto eu estava caído no chão. Mas eu fiquei na minha e deixei o professor [árbitro] tomar a decisão correta. Não desrespeitei ninguém, apenas joguei o meu futebol. Acredito que se eles estivessem na frente também poderiam fazer algo do tipo. Esse é o meu estilo de jogo, faz parte do futebol. Graças a Deus eu ganhei, pode ser que lá na frente eu perca. E tudo bem, é do esporte”, disse Erik.

Erik passou pelo Vitória no início da temporada de 2022 e não deixou saudades na memória do torcedor rubro-negro. Com a camisa vermelha e preta, foram apenas seis jogos e não marcou nenhum gol.