Ex-empresário de 'Luva Pedreiro' cobra ganhos do blogueiro na justiça

Os impasses entre Iran Santana, conhecido como "Luva de Pedreiro", e o seu ex-empresário, Allan Jesus, parecem não ter fim. Desta vez, o antigo parceiro de negócios de Luva, foi à Justiça reclamar que ele não está cumprindo uma decisão judicial como deveria.

De acordo com uma decisão inicial da Justiça do Rio, o blogueiro teria que depositar 30% do seu faturamento em juízo, todo mês, até que o mérito do caso seja julgado.

Segundo informações da coluna de Ancelmo Gois, em O Globo, a questão é que o influenciador não teria comprovado ainda quanto recebe neste período. Ficou definido que Luva terá que depositar o valor equivalente a multa do seu antigo contrato com Allan Jesus, que passa dos R$ 5 milhões.