Ex-jogador do Vitória é vítima de gordofobia após estreia no RS

A estreia do atacante Walter com a camisa do Pelotas-RS, que disputa a segunda divisão gaúcha, foi um dos assuntos mais comentados da semana no futebol. Uma imagem do atacante durante o jogo viralizou nas redes sociais.

A equipe é patrocinada pela rede de fast-food Bob's, desde abril, antes da chegada de Walter. O registro mostra a marca da empresa estampada na camisa e ao fundo, a publicidade com a foto de um hambúrguer.

Na web, Walter tem sido alvo de piadas gordofóbicas. A imagem foi associada a empresa de alimentos que se manifestou através de nota a imprensa, onde informa ser "contra qualquer forma de discriminação e reitera que é uma companhia transparente, comprometida com a nossa sociedade e que respeita a pluralidade".

Além do Pelotas-RS, a empresa patrocina a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. O Bob's disse que "tem como um de seus pilares o apoio ao esporte" e repudiou o preconceito sofrido pelo atleta.

Walter tem 33 anos e começou a carreira no Internacional. Ele acumula passagens por Porto-POR, Goiás, Atlético-GO, Athletico Paranaense e Fluminense, dentre outros clubes.

Em 2021, o centroavante chegou a vestir a camisa do Vitória, ainda na gestão Paulo Carneiro. Ele é conhecido pela eterna briga com a balança, para obter as condições ideais de jogo.