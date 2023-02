Ex-seleção e Real Madrid, Marcelo é anunciado pelo Fluminense

Sem alarde, o Fluminense anunciou no início da tarde desta sexta-feira, 24, a contratação do lateral-esquerdo Marcelo. O jogador, cria de Xerém, fez uma carreira de sucesso e multicampeã com a camisa do Real Madrid, além de disputar duas Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Também já foi eleito por mais de uma vez o melhor do mundo na sua posição.

Marcelo tem 34 anos e volta ao Fluminense depois de 17 anos. O jogador estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e vai viajar para o Rio de Janeiro na primeira quinzena de março.

"É até difícil expressar o significado que esse momento representa para mim. São muitos anos sonhando em retornar às minhas origens, ao time que me formou e ensinou o que sei de futebol", declarou o jogador em vídeo.

O lateral foi revelado pelo clube em 2005 e jogou um ano, com 40 partidas disputadas, seis gols e três assistências. Com o destaque, foi vendido ao Real Madrid por € 9 milhões de euros (quase R$ 25 milhões na cotação da época).

No Real Madrid, clube em que atuou por 16 anos, Marcelo virou ídolo após temporadas seguidas como titular absoluto. Foram 546 jogos, 38 gols marcados, com direito ao pentacampeonato da Liga dos Campeões, o tetra no Mundial de Clubes, além de seis títulos do Campeonato Espanhol.

Marcelo também fez longa carreira na Seleção Brasileira, onde totalizou 58 partidas e esteve presente nas Copas do Mundo de 2014 e 2018. O único título aconteceu na Copa das Confederações de 2013.