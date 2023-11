Exclusivo! Barradão pode ganhar um colégio estadual; entenda | A TARDE

Após dar pontapé inicial para melhorar as dependências do Estádio Manoel Barradas, como o aumento do número de banheiros femininos, construção de camarotes, dentre outras obras, o clube pode dar um novo grande passo no quesito estrutura. Em conversa com o Portal MASSA!, o presidente do Leão, Fábio Mota, revelou que sugeriu ao governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, a construção de um colégio estadual no Barradão.

"Nesse caso, o Vitória cederia o terreno dentro do estádio. O governador se mostrou positivo com a ideia, disse que enviaria fiscais para analisar a estrutura. A ideia foi sugerida, mas ainda está sendo analisada pela Secretaria de Educação", contou o mandatário.

Mota esclareceu que uma instituição de ensino no estádio ajudaria a logística do clube com os garotos da base que estudam em turno oposto dos treinos. "Hoje, temos aqui 180 meninos da base. Muitos deles ainda estudam e temos que levá-los na escola com o transporte do clube. A construção do colégio ajudaria nessa logística", explicou o presidente.

Relação do Vitória com Governo do Estado e CBF

Questionado pelo Portal MASSA! sobre a relação do clube com o governador Jerônimo, assim como com o presidente da CFB, Ednaldo, o mandatário do Leão destacou a importância de estreitar os laços em prol da instituição Esporte Clube Vitória.

"Eu acho que quando se assume uma instituição do tamanho e da importância do Vitória, você tem que esquecer a questão política, certo? Graças a Deus, eu tenho mais de 20 anos de vida pública, as pessoas me conhecem no Brasil, na Bahia. De maneira geral, fui gestor público em todos os níveis, municipal, estadual e nacional. Então, na verdade eu procurei o governador assim que eu assumi o clube, como procurei o prefeito", declarou Mota.

O presidente rubro-negro também detalhou a parceria profissional com o gestor da CBF. "A relação com Ednaldo já vem de muito tempo, desde quando ele era presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF) que nós temos uma relação, eu como torcedor, depois como conselheiro. São pessoas que fazem parte do futebol e admiro. E a gente fica muito satisfeito em poder ter trazido aqui o presidente da CBF, o governador, o prefeito, em poder ter estado almoçando com o presidente da Fifa", finalizou.