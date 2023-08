Fã de Messi é demitido após pedir autógrafo: "Valeu a pena"

O encontro com o ídolo gerou uma reviravolta para um fã colombiano nos Estados Unidos. Cristian Salamanca, funcionário do DRV PNK Stadium, casa do Inter Miami, foi demitido de sua função após pedir um autógrafo a Lionel Messi, após a vitória do time por 3 a 1 sobre o Orlando City, na última quarta-feira, 2.

O incidente ganhou destaque quando Cristian compartilhou sua experiência com o jornal argentino La Nacion. “Tive que limpar os banheiros do setor onde os ônibus estacionam. Felizmente, eu estava lá fora quando o ônibus chegou e todos os jogadores saíram. O último foi Messi. Eu gritei para ele: 'Ei, campeão mundial!'. Ele me deu seu autógrafo. A segurança veio na hora, me tiraram e me demitiram do emprego, mas valeu a pena cada segundo”, disse o colombiano.

De acordo com o Inter Miami, uma política rígida foi estabelecida para garantir que os jogadores sejam tratados com profissionalismo e respeito em todos os momentos. Isso se aplica a todos os funcionários, sejam eles empregados diretamente pelo clube ou por empresas terceirizadas. A mensagem é clara: pedidos de fotos, autógrafos ou qualquer tipo de interação pessoal não solicitada com os jogadores durante o horário de trabalho são estritamente proibidos.

O Inter Miami agora se prepara para um desafio nas oitavas de final da Leagues Cup, enfrentando o Dallas no próximo domingo. O adversário da próxima fase eliminou o Mazatlán, do México, por 2 a 1.