Faltando dois jogos para o fim, Bahia tem 50% de chance de cair | A TARDE

O Bahia perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento ao ser derrotado pelo São Paulo por 1×0, em confronto realizado na última quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse resultado aumentou o risco de rebaixamento, saindo dos 27,1% registrados após vencer o Corinthians, para 50,4% segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

O gol de Caio Paulista, aos 52 do segundo tempo, manteve o Esquadrão com 41 pontos, na 17 ª posição, um a menos que o Vasco da Gama, primeira equipe fora do z4, que possui 32.1% de chance de cair para a segunda divisão. O Santos, que está na 15ª colocação, também corre risco de ser pego pelo fantasma da Série B, já que somou apenas 43 pontos e encara os 16% de risco.

Por outro lado, também segundo o Departamento de Matemática da UMG, o Bahia precisaria de mais quatro pontos para deixar a chance de descenso em 15.6%, o que seria somar mais um trunfo e, pelo menos, um empate. Com isso, já se torna necessário pensar nos próximos confrontos, que serão contra duas equipes mineiras, o América, na 37ª rodada, e o Atlético, no último jogo do Campeonato.

O Esquadrão enfrenta o Coelho, já rebaixado, na Arena Independência no domingo, 3, às 18h30, com o desfalque do volante Yago Felipe, suspenso por um terceiro amarelo. Já a partida contra o Galo, pela 38ª rodada, acontecerá em casa, na Arena Fonte Nova, quarta-feira, 6, às 21h30.

Confira chance de rebaixamento dos últimos colocados:

Coritiba - 100%

América-MG - 100%

Goiás - 99,21%

Bahia - 50,4%

Vasco - 32,1%

Santos - 16%

Cruzeiro - 1,8%