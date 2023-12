'Faz do futebol um lugar melhor', diz Guardiola sobre Postecoglou | A TARDE

O técnico Ange Postecoglou "faz do futebol um lugar melhor", especialmente no Tottenham, disse o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, antes do jogo entre as equipes no próximo domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

"Sim, aconselho os torcedores a virem ao estádio, vamos nos divertir muito", afirmou Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º).

Após uma temporada decepcionante, os torcedores do 'Spurs' voltaram a se empolgar com a chegada de Postecoglou, que assumiu a equipe em agosto.

Último time a perder a invencibilidade na Premier League, o Tottenham vem de três derrotas consecutivas, prejudicado pelos vários desfalques por lesão.

"Inclusive durante os últimos jogos que não venceram, fiquei impressionado com muitas coisas: as chances que criam, a agressividade em todas as áreas do jogo. Chegou aqui com nada e em poucos meses dá para reconhecer os 'Spurs' como sua equipe", explicou o Guardiola.

"Os times que jogam com desejo e determinação, isso vem do treinador. Ele também conseguiu isso no passado no Japão [com o Yokohama Marinos] e em Glasgow, com o Celtic", continuou o comandante do City.

"Ele faz do futebol um lugar melhor", acrescentou.

O Manchester City é o vice-líder da Premier League (29 pontos), um ponto atrás do Arsenal, antes de receber no Etihad Stadium o Tottenham, quinto colocado com 26 pontos.

James Maddison, Micky van de Ven, Rodrigo Bentancur, Cristian Romero (suspenso) e o atacante brasileiro Richarlison são os desfalques dos 'Spurs' para o duelo contra os 'Citizens'.