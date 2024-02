FBF promove campanha pela paz no clássico Ba-Vi | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) promove durante a disputa do Ba-Vi deste domingo, 18, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, a campanha “Dois times uma paixão”, que tem como meta mostrar a importância da torcida mista no maior clássico do Norte-Nordeste do país.

A inciativa conta com algumas ações antes da bola rolar no Barradão, como braçadeira de capitães personalizada, camisas especiais na entrada dos clubes, além de uma faixa estendida durante a partida.

Vale salientar que as execuções dos hinos ao Dois de Julho é Nacional Brasileiro serão executados pela banda de percussão Yaya Máxima.

O Ba-Vi no Barradão começará às 17h. A expectativa é de que mais de 30 mil rubro-negros acompanhem a partida no estádio. Os clássicos são realizados com torcida única por recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).