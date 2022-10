FBF se mostra otimista e times buscam conquista de título do Baianão

Previsto para começar em janeiro de 2023, o Campeonato Baiano chega para próxima edição com um ingrediente a mais, a possibilidade de fazer história.

Para o Atlético de Alagoinhas, sendo o primeiro tri-campeão estadual do interior em sequência, a possibilidade da conquista de número 50 do Bahia e o Vitória voltar a conquistar um título depois de cinco anos sem levantar o troféu.

“A gente fica esperançoso, pois é uma competição que a gente zela e pensamos na valorização de todos. Fizemos o conselho técnico aberto para todos se expressarem e o sentimento é de gratidão”, comentou o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima. O responsável pela entidade que comanda o futebol no estado aguarda também uma rentabilidade maior da competição comparado com o ano de 2022.

Já os clubes se mostram prontos para a disputa pelo título da competição. Bi-Campeão seguido, o Atlético de Alagoinhas chega com o objetivo de entrar para a história e levantar a taça pela terceira vez consecutiva. “Vamos trabalhar para conquistar, mas não sei se vou ser campeão. Lembro sempre que o resultado é oriundo do trabalho e do que é plantado”, destacou o presidente Albino Leite.

Quem também falou da possibilidade de levantar a taça na próxima temporada foi o vice-presidente do Bahia, maior detentor de títulos da competição, Vitor Ferraz. “O Bahia chega com muita força para retomar a hegemonia do estado e conquistar o quinquagésimo título e a gente possa retomar o nosso lugar”.

Se o Bahia sofre uma pressão por não sair vencedor das duas últimas temporadas, o Vitória vive um jejum de cinco anos sem ser campeão e entra pressionado, apesar do presidente do clube, Fábio Mota, priorizar o acesso para a Série A. “A grandeza do Vitória não permite que a gente entre em uma competição que não seja pensando em título, mas confesso que o maior objetivo é conquistar o acesso para a Série A. A gente estando na primeira divisão conseguimos as outras conquistas com mais facilidade”.

A fórmula de disputa do Baianão 2023 será a mesma utilizada em 2022. Os dez clubes irão compor o mesmo grupo, de número 1, na primeira fase.

Em disputa de pontos corridos, com jogos apenas de ida, avançarão para a segunda fase (semifinal), os quatro melhores colocados. Os quatro classificados serão divididos nos Grupos 2 (1º x 4º) e 3 (2º x 3º) para a semifinal, que acontecerá em jogos de ida e volta. Os dois vencedores decidirão o título em duas partidas da final.