Federação parabeniza acesso do Vitória: "Futebol baiano está em festa" | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) parabenizou a conquista do EC Vitória ao retornar à elite de futebol brasileiro na tarde desta segunda-feira, 13. O clube rubro-negro alcançou os pontos necessários ao derrotar o Novorizontino por 2x1 de virada, na cidade de Novorizonte, na noite do último domingo, e garantiu o acesso com duas rodadas de antecedência. A Federação garantiu que o futebol baiano está em festa.

"O futebol baiano está em festa. O Esporte Clube Vitória está de volta à Série A do Brasileirão. (...) A FBF parabeniza o Esporte Clube Vitória pelo retorno à Série A do Brasileirão. O acesso do Rubro-Negro representa muito para a Bahia e contribui para um futebol baiano cada vez mais forte." Felicitou a Federação através de nota no site

O Vitória atingiu a marca dos 69 pontos e não pode mais ser alcançado pelas equipes que estão fora da zona de acesso, e até mesmo por duas das quatro que estão no G4. Desta forma, o clube está precisando de somente um ponto para se tornar, pela primeira vez campeão brasileiro, de forma que, o único capaz de iguala-lo, é o Criciúma, com 60 pontos e 35 jogos.

O rubro-negro joga pela penúltima vez na Série B de 2023 no sábado, 18, contra a equipe do sport, que ainda luta para garantir o acesso. O confronto será no Barradão, às 17h, com previsão de casa cheia.