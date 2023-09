Fênix Cajazeiras participa da Taça Brasil de Futsal

O time de futsal do Fênix Cajazeiras, da Bahia, encontra-se atualmente na cidade de Apodi, no estado do Rio Grande do Norte. Eles estão participando da 50ª edição da Taça Brasil de Clubes - Categoria Adulto, na 2ª divisão, em uma competição que está programada para ocorrer de 03 a 09 de setembro.

A competição da Segunda Divisão da Taça Brasil de 2023 envolve uma lista de dez equipes, divididas em dois grupos, com cada grupo composto por cinco times. Estas equipes competirão entre si em partidas de rodízio simples dentro de seus respectivos grupos. Os líderes e vice-líderes de cada grupo avançarão para as semifinais. A fase de mata-mata consistirá em jogos únicos até a emocionante final. Os dois times finalistas conquistarão a classificação para a Taça Brasil Primeira Divisão.

A CBFS está realizando transmissões ao vivo de todas as partidas da competição através do seu canal no YouTube.