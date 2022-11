Festa do Flamengo é interrompida por briga entre torcidas organizadas

A festa flamenguista pelas conquistas dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, que acontecia neste domingo, 13, no Centro do Rio de Janeiro, foi interrompida por causa de uma confusão generalizada provocada por torcidas organizadas do Rubro-negro, segundo a Polícia Militar do Rio.

Segundo informações do site Lance, a Raça Rubro-Negra e a Torcida Jovem do Flamengo estariam envolvidas no conflito que resultou na briga. Não foi a primeira vez em que as duas torcidas se desentenderam. As duas já haviam entrado em embate no Maracanã e teriam recebido anistia para retornarem aos estádios.

Durante a confusão, o presidente Rodolfo Landim e o atacante Gabigol fizeram pedidos para que as brigas parassem, mas não foram atendidos. Depois do fim dos conflitos, a festa foi dispersada.

Durante o tumulto, foram disparadas bombas de efeito moral para dispersar os torcedores. Segundo testemunhas, algumas pessoas ficaram feridas, entre elas, cinco policiais.

Eles foram socorridos ao Hospital Central da Polícia Militar. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.