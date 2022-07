Fifa 23 tem jogadora como capa do game pela primeira vez na história

A EA Sports, desenvolvedora de games, anunciou nesta semana a capa do novo FIFA 23, game de futebol virtual. A novidade é a aparição da jogadora Sam Kerr, do Chelsea, ao lado do astro Mbappé, do Paris Saint-Germain. Esta é a primeira vez que uma jogadora é o principal rosto da franquia em lançamento global na história do game.

Kerr estará presente nas versões lançadas na Austrália, Nova Zelândia e como exclusivo mundial da Amazon. Na última temporada, a australiana conquistou os títulos da Women's Super League e da Copa da Inglaterra Feminina, e foi indicada ao prêmio "The Best", que define a melhor jogadora da tempora. Quem levou o prêmio da edição foi a espanhola Alexia Putellas.

A estrela americana Alex Morgan já havia aparecido e uma capa, ao lado de Lionel Messi, no FIFA 16, porém, a edição saiu somente para os Estados Unidos. O FIFA 23 estará disponível para as plataformas PS5 e XBOX Series X, PS4 e o Xbox One, e PC.