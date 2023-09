Fifa vai realizar sorteio da Copa do Mundo na próxima sexta-feira

No dia 15 de setembro, na sexta-feira, a FIFA realizará o sorteio para determinar os grupos da fase inicial da Copa do Mundo Sub-17 de futebol masculino. Este emocionante torneio está marcado para novembro e será sediado na Indonésia, com a participação de 24 nações, entre elas o Brasil, atual detentor do título e em busca de seu quinto campeonato.

No total, 24 países estão competindo no torneio, divididos em seis grupos, cada um com quatro equipes. Para o sorteio, as seleções foram organizadas em potes com base em seu desempenho nas últimas quatro edições da Copa do Mundo Sub-17. Dessa forma, o Brasil faz parte do pote 1, junto com México, França, Espanha, Japão e o país anfitrião, a Indonésia. O pote 2 inclui Mali, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul, Argentina e Equador. No pote 3 estão Nova Zelândia, Irã, Senegal, Estados Unidos, Marrocos e Uzbequistão. Por fim, o pote 4 contém Canadá, Nova Caledônia, Panamá, Venezuela, Polônia e Burkina Faso.

Originalmente, a Copa do Mundo Sub-17 de futebol masculino de 2023 estava programada para ocorrer no Peru. No entanto, devido à desistência do Peru, a Indonésia se ofereceu para ser o país anfitrião do torneio. É importante mencionar que a Indonésia estava programada para sediar a Copa do Mundo Sub-20 deste ano, mas perdeu o direito de fazê-lo devido à recusa do governo local em conceder vistos à seleção de Israel. Com a retirada do Peru, a Indonésia assumiu a responsabilidade de realizar o torneio, aproveitando parte da infraestrutura que já estava preparada para receber a outra competição de base deste ano.