Final da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos acontece neste sábado | A TARDE

Após três meses de competição, a final da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos será decidida na tarde deste sábado, 2. Boa Saúde e Mater Dei vão disputar o marco histórico do primeiro campeão da Copa da Saúde Vitalmed. Os jogos estão previstos para começar às 14h, no Clube Campomar, em Salvador.



A Vitalmed já garantiu a terceira colocação. Ao todo, oito equipes da área de saúde e empresas terceirizadas participaram do campeonato. O idealizador da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos, o ex-jogador e comentarista esportivo do programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, Elizeu Godoy, parabenizou todos os participantes do campeonato que foi um grande sucesso. “Quero agradecer o apoio do Grupo A TARDE e todos os patrocinadores, pois sem eles não teríamos o sucesso que foi essa primeira edição. Agradecer também a Vitalmed pelos 30 anos prestando serviço de qualidade na área de saúde e por ter escolhido a empresa Elizeu Godoy Sports para realizar a competição”, destacou o ex-jogador.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar, Rede Excelsior de Comunicação e Restaurante Casarrara.

No último dia 26 de novembro a Baviera sagrou-se campeã da Primeira Taça Primavera das Concessionárias de Veículos de Salvador 2023, no Sesc Piatã, em Salvador.