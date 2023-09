Final da Copa do Brasil quebra recorde de bilheteria no primeiro jogo

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, envolvendo Flamengo e São Paulo, alcançou a maior receita bruta já registrada entre clubes no Brasil, totalizando R$ 26.343.300 milhões. Isso aconteceu graças a presença dos 60.390 torcedores pagantes investiram financeiramente para testemunhar a vitória do São Paulo por 1 a 0 no Maracanã. As entradas foram comercializadas a valores que variavam de R$ 400 a R$ 4.500 para o público em geral.

Os torcedores do Flamengo, que estiveram no estádio, utilizaram o jogo como oportunidade para protestar contra a diretoria, expressando descontentamento com vaias à equipe após a partida.

Antes disso, a maior arrecadação em bilheteria do futebol brasileiro pertencia ao Atlético-MG. Na final da Libertadores de 2013, na qual o Galo venceu nos pênaltis contra o Olimpia do Paraguai, a receita bruta alcançou R$ 14.176.146. O estádio Mineirão recebeu um público de 56.557 torcedores pagantes.