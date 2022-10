Flamengo e Athletico Paranaense brigam por tri da América

Nas narrativas fílmicas, tornou-se comum ouvir a expressão “um exército de um homem só”, mas há outros contextos em que essa frase pode se encaixar. Na final da Libertadores deste sábado, 29, às 17h (da Bahia), Guayaquil, no Equador, vai presenciar dois lados com forças muito diferentes entre si. O Flamengo, de jogo coletivo forte e peças individuais que podem desequilibrar, vai atrás do tricampeonato para o clube. Já no Athletico-PR a maior arma não vai dar um passe espetacular ou marcar um gol de placa, contudo, fora das quatro linhas, Felipão ainda pode ser o maior responsável por levar a taça da Glória Eterna para o Furacão e também conquistar o tri.

Com muitos méritos, os rubro-negros chegaram à final da Copa Libertadores da América. O time de Dorival Júnior enfrentou o Corinthians para chegar ao Equador, mas o desafio final foi o Vélez Sarsfield, equipe argentina que não teve chances contra o Urubu nas semifinais. Do outro lado, a história foi bem diferente. As quartas foram contra o Estudiantes, outro clube argentino, mas a verdadeira provação veio justamente nas semi, contra o atual bicampeão, Palmeiras. Pelo nível do adversário, é surpreendente que o Furacão tenha chegado até aqui, mas tem alguém que conhece os atalhos da competição.

Ele não fez gol, nem deu nenhuma assistência, mas, junto ao experiente Fernandinho, ajudou a colocar a equipe na grande decisão. Esse cara é Felipão, que, assim como o Flamengo, já é bicampeão da Liberta e busca o terceiro título. A partida de hoje é também o último passo para que Scolari torne-se ídolo da instituição, já que o Athletico-PR só chegou à final uma vez, em 2005, mas perdeu para o São Paulo.

Apesar do grande trabalho feito até aqui, como parar o elenco que tem Pedro, artilheiro da competição com 12 gols, cinco a mais que os três jogadores na segunda posição? Ou como neutralizar Arrascaeta, reconhecidamente um dos atletas mais habilidosos do continente, que já distribuiu três assistências aos seus companheiros? A resposta é complicada, mas tem um aspecto que, para Felipão, pode ajudar: a final única.

“Não existe um favoritismo total. Se fosse em dois jogos, poderia ser diferente. Se soubermos nos comportar com qualidade e simplicidade, podemos complicar o jogo e sair com o título”, comentou, em entrevista coletiva sobre o formato que teve início em 2019, no confronto entre Flamengo e River Plate.

Força máxima

Dentro de campo, ambas as equipes vão com força máxima. Do lado do Mengo, o ‘time de Copas’ de Dorival Júnior já é conhecido e estará completamente disponível para o início da partida.

No Furacão, o pior já passou. O centroavante Pablo havia sentido dores musculares, mas treinou ontem normalmente. Mas uma alteração pode ocorrer no esquema. Felipão tem a opção de jogar com três zagueiros e três volantes, o que aconteceu contra o próprio Fla na Copa do Brasil.