Flamengo vence Athletico Paranaense e é tri-campeão da Libertadores

Fazendo jus ao favoritismo, o Flamengo venceu o Athletico Paranaense neste sábado, 29, e mais uma vez conquistou a América.

Em partida válida pela final da Copa Libertadores, e realizada em Guayaquil no Equador, o rubro-negro carioca venceu o Furacão por 1 a 0 com gol de Gabigol, sempre ele, e sagrou-se tri da competição.

O único gol da partida saiu em um primeiro tempo nervoso, onde o Athletico teve as melhores chances com Alex Santana e Vitor Roque, após a expulsão do zagueiro Pedro Henrique com o segundo cartão amarelo aos 43 minutos.

Com um a mais, o Flamengo se soltou em campo e 5 minutos depois, Gabigol apareceu no segundo pau para completar cruzamente de Everton Ribeiro.

No segundo tempo, o Flamengo aproveitou a superioridade numérica para controlar as ações, com boas chances perdidas por Pedro, Gabigol e Arrascaeta.

O clube paranaense chegou a ter uma boa chance, em cobrança de falta de David Terans, mas esbarrou no goleiro Santos e ao apito final, a torcida flamenguista que invadiu a cidade equatoriana comemorou.

Essa é a terceira conquista do Flamengo na competição. Em 1981, a equipe derrotou o Cobreloa (CHI) e em 2019 venceu de virada o River Plate (ARG) com 2 gols de Gabigol, novamente héroi do título nesta tarde.