Flávia Saraiva leva ouro no individual geral no Pan-Americano

A ginasta Flávia Saraiva foi campeão no individual geral no Pan-Americano de Ginástica Artística, realizado no Rio de Janeiro. A brasileira venceu com 55.399 na soma dos quatro aparelhos. As norte-americanas Lexi Zeiss e Skye Blakely ficaram na segunda e terceira posições respectivamente.

Flávia começou no salto e conseguiu 14.100 pontos para seu Yurchenko com dupla pirueta. Nas barras assimétricas, foram 13.533. Flávia passou sem quedas pela trave e conseguiu 14.433 pontos. Ela encerrou no solo, ao som de um remix de Garota de Ipanema, recebendo 13.333.



A equipe brasileira, formada por Flávia Saraiva, Carolyne Pedro, Rebeca Andrade, Christal Bezerra e Júlia Soares, somou 161.697 pontos na qualificação. Com o primeiro lugar, o Brasil garante vaga para cinco atletas a disputarem o Mundial.