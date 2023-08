Fluminense e Palmeiras jogam no Maracanã mirando o G4 do Brasileirão

Fluminense e Palmeiras medem forças, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado, 5, no estádio do Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo vale uma vaga no G4 da competição. O Tricolor das Laranjeiras está na 5ª posição da classificação com 28 pontos, enquanto o Palmeiras é o 3º colocado com 31.

Apesar da importância da partida para a classificação do campeonato nacional, as duas equipes estão às voltas com jogos decisivos, no meio da próxima semana, pelas oitavas de final da Libertadores da América. No mesmo Maracanã, mas na próxima terça-feira, 8, o Fluminense enfrenta o Argentinos Juniors (Argentina) após empatar por 1 a 1 em Buenos Aires.

Autor de um belo gol no estádio Diego Armando Maradona, o lateral direito Samuel Xavier pede foco contra o Verdão neste sábado: “Mesmo dentro da nossa casa e com o apoio do nosso torcedor, sabemos que o Palmeiras é muito forte tanto fisicamente quanto taticamente e precisamos entrar bastante concentrados”.

Nesta partida o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Nino e com o volante André. Os dois estão suspensos por acúmulos de cartões amarelos. Marlon e Martinelli devem ser os prováveis substitutos. Além disso, há a expectativa de que o Tricolor das Laranjeiras poupe outros titulares como Ganso, Felipe Melo, Lima e Keno. Desta forma, uma possível formação do Fluminense para este jogo é: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Marlon e Marcelo; Martinelli, Daniel e Leo Fernández; Arias, John Kennedy (Lelê) e Cano.

No Palmeiras também existe a tendência de que alguns jogadores sejam poupados. Diante do grande número de jogos importantes o técnico português Abel Ferreira deve dar descanso a atletas como o atacante Dudu e o zagueiro Gustavo Gómez. Dos titulares, quem deve estar em campo é o meia Gabriel Menino: “É muito bom voltar às vitórias. O time está mais entrosado e maduro, voltando a performar como no início do ano”.

O Palmeiras não perde há cinco rodadas no Brasileirão e vem de vitória, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG, no Mineirão, no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Uma possível escalação do Verdão para o confronto deste sábado é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos e Dudu (Jhon Jhon); Artur, Endrick e Rony.