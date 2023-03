“Foco agora é a Copa do Brasil”, diz goleiro do Bahia de Feira

Eliminado da fase semifinal do Campeonato Baiano de 2023, o time do Bahia de Feira foca suas atenções visando o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 1º, às 19h, em partida programada para a Arena Cajueiro, pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Um dos destaques do Tremendão na temporada, o goleiro Alan Costa, de 22 anos, comentou sobre o confronto contra o time paulista. “Sabemos que é uma equipe muito qualificada, mas o nosso time segue em uma boa crescente e estamos confiantes. Com a eliminação no Baiano, nosso foco agora é a Copa do Brasil. Precisamos jogar nosso futebol e impor nosso ritmo em casa, são 11 contra 11 e esperamos fazer um grande jogo”, disse Alan.

A classificação para a 2ª fase da competição é encarada como ponto positivo no aspecto esportivo e na mesma proporção para os cofres do time do interior da Bahia. Só pela participação na etapa inicial, o clube recebeu R$ 750 mil e avançando de fase esse valor é somado a mais R$ 900 mil.

Por estar fora da fase final do estadual, o Tremendão não vai disputar a Copa do Brasil de 2024. Isso ocorre por conta da mudança no processo classificatório para a competição. Agora, as duas primeiras vagas de cada estado são destinadas ao campeão e o vice e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) decidiu que a última fica com o terceiro colocado no Baianão.