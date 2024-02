Fora de casa, Juazeirense perde para o Botafogo-PB pelo Nordestão | A TARDE

A Juazeirense perdeu a segunda partida de maneira consecutiva na Copa do Nordeste. Na tarde deste sábado, 10, o Cancão de Fogo foi superado fora de casa pelo Botafogo-PB pelo placar mínimo. O jogo foi realizado no estádio Almeidão, em João Pessoa-PB. Com o resultado, o time do Norte do estado é o lanterna do grupo B, ainda sem somar pontos.

Aos nove minutos da etapa inicial, o Belo teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti. O experiente Pipico bateu e João Guilherme fez grande defesa. Oito minutos depois, o centroavante se redimiu. Bruno Cardoso faz boa jogada e finaliza trave. No rebote, o camisa 9 foi oportunista e mandou para o fundo das redes.

O Cancão de Fogo não tem tempo para lamentações e precisa se recuperar dentro de seus domínios. A equipe receberá o Vitória, na próxima quarta-feira, dia 14, às 21h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro.