Fundo ligado ao Grupo City pode comandar futebol brasileiro

O futebol brasileiro pode passar por uma mudança significativa para as próximas temporadas. Além da implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por alguns clubes a possibilidade da construção de uma Liga para comandar as competições nacionais.

Nesta terça-feira, 8, o Bloomberg noticiou a possibilidade do fundo Mubadala Capital adquirir 20%, por algo entorno de R$ 5 bilhões, para aquisição da Liga do Brasileiro. A proposta foi feita a Libra, grupo composto por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Grêmio e outras agremiações e também ao Grupo Forte, que tem como membros Fluminense, Internacional, Atlético-MG e Fortaleza.

O fundo Mubadala pertence a Khaldoon Khalifa Al Mubarak, de 47 anos, que junto com Mansour bin Zayed é fundador do Grupo City, provável proprietário da SAF do Tricolor, que terá votação para aquisição de 90% no dia 3 de dezembro em Assembleia Geral a ser realizada na Fonte Nova.

Apesar de ter conseguido o acesso para a 1ª divisão a diretoria do Bahia ainda não se posicionou em relação a participação na Libra ou no Forte. A decisão só deve ser tomada após a aquisição a definição sobre o futuro do clube, que vai acontecer em dezembro.

Em nota, a Libra confirmou a negociação com o grupo.

“Após a condução de um processo competitivo para recebimento de propostas conduzido pelo Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") e pela Codajas Sports Kapital ("CSK"), foi aprovado, por unanimidade, em Assembleia Geral da Liga do Futebol Brasileiro - LIBRA, realizada no dia 7 de novembro de 2022, a concessão de um período de exclusividade ao Mubadala Capital para a negociação e formalização da documentação definitiva relacionada ao investimento no veículo comercial da Libra que fará a distribuição e venda de direitos de transmissão e comerciais do campeonato. O comitê de Investimento, formado por integrantes da LIBRA, será agora responsável, juntamente com o BTG Pactual e a CSK, pela condução das negociações relacionadas aos contratos definitivos e manterá os clubes associados à LIBRA permanentemente informados do andamento dos trabalhos”.

Além do investimento no futebol, o Mubadala adquiriu recentemente a Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde, no final de 2021 por mais R$ 10 bilhões.