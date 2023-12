Gabigol é tietado e aparece com flamenguistas em Trancoso | A TARDE

De férias e aguardando o retorno da temporada, Gabigol aproveita as férias em Trancoso, conhecido destino turístico e paradisíaco na Bahia. Apesar da fama de marrento, o atacante do Flamengo tem aparecido em muitos registros com fãs desde segunda-feira, 18, quando chegou no local.

Flamenguistas têm compartilhado momentos de simpatia com o ídolo rubro-negro, que vem sendo bastante atencioso para atender os fãs. Um deles postou: "Mesmo ventando muito ele veio e deu aquela atenção", junto com uma foto ao lado de Gabigol.

Além de tirar uns dias para relaxar, Gabigol também tem treinado para manter a parte física em dia. O jogador chegou a perder espaço no time titular do Mengão em 2023 e foi muito cobrado por torcedores por um melhor desempenho em campo e até mais demonstrações de foco.

Além disso, Gabigol foi visto acompanhado de mulheres em Trancoso, mas ainda não se sabe ao certo se trata-se de uma nova affair ou de algum romance antigo. Ele aparece em registros curtindo o Quadrado, ponto onde ficam bares, restaurantes e lojas locais.