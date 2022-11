Gabriel Menino se desculpa com Tite após xingamento: "me excedi"

O jogador do Palmeiras, Gabriel Menino, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para se desculpar pelos xingamentos feito ao técnico da Seleção Brasileira Tite, durante o casamento do companheiro de time, o atacante Dudu.

“Queria pedir desculpas pelo vídeo que está circulando na internet no dia de hoje. Estava em um momento de lazer e confraternização com amigos, comemorando o casamento do Dudu, e acabei me excedendo na empolgação”, escreveu o jogador.

No vídeo, Menino aparece cantando: "Tite c****, Dudu é Seleção", ao que parecer reclamar da ausência do camisa 7 do Palmeiras na lista de convocados para a Copa do Mundo no Catar, que terá início no próximo domingo, 20.

O volante, que também atua como lateral-direito chegou a ser convocado pro Tite durante as Eliminatórias para o Mundial. Ainda no vídeo, o atleta diz que realizou um sonho ao ser chamado para vestir a camisa da Seleção Brasileira.

"Desculpa principalmente ao professor Tite, que sempre me tratou com enorme respeito e me deu a oportunidade de realizar o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira”, pontuou.

