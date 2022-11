Gianni Infantino é o único candidato à presidência da Fifa

O atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, que ocupa o cargo desde 2016, deve assumir um terceiro mandato em março de 2023 já que nenhum outro candidato submeteu candidatura, segundo anúncio da entidade nesta quinta-feira (17).

"Nenhuma outra candidatura foi apresentada" pelas federações antes de um congresso em Kigali, previsto para o dia 16 de março, disse a Fifa em comunicado, a três dias do início da Copa do Mundo no Catar.

Apesar do mandato de presidente da Fifa durar quatro anos e podendo haver três eleições, Infantino vai concorrer a sua terceira oportunidade de comandar o futebol. Na primeira, por ser de caráter emergencial para substituir Joseph Blatter, não é contabilizado para o 12 anos, mas o atual mandatário já está há frente desde 2016.

Em 2019 foi reeleito sem a presença de concorrência, situação idêntica à desse pleito e pode concorrer ao cargo em mais uma eleição.